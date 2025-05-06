2025-ALES/2 başvuruları başladı mı? 2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2025-ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. Peki, 2025-ALES/2 başvuruları başladı mı? 2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları nasıl yapılır?
Akademik kariyer planlayan lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilen ALES'in 2025 yılındaki ilk oturumu tamamlandı. Her yıl üç kez yapılan sınavın bu yılki kalan oturumlarına ilişkin takvim ise adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2025-ALES/2 başvuruları başladı mı? 2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...
ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES/2 başvuru süreci 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da kolaylıkla tamamlayabilecekler.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025-ALES/2 oturumu, 6 Temmuz tarihinde uygulanacak olup, sınav sonuçları 25 Temmuz’da adayların erişimine açılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'