Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?

Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?

19.05.2025 17:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?

Ulusal Staj Programı 2025 için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?

Gençlere kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programına bu yıl 415 bin başvuru yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen programın başvuruları, 28 Şubat itibarıyla tamamlandı ve değerlendirme süreci başladı. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?



ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için resmi tarih henüz duyurulmadı, ancak sonuçların mayıs sonu ile haziran başı arasında açıklanması öngörülüyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ulusal Staj Programı sonuçları yalnızca kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı ya da e-posta yoluyla bildirim yapılmayacaktır. Ön lisans öğrencilerinin not ortalamasının 2,00’ın üzerinde olması beklenirken, bu şartı sağlamayan adaylara yapılan staj teklifleri işverenler tarafından iptal edilebilir.

İlgili Konular: #Staj #Ulusal Staj Programı

İlgili Haberler

115. ÖGG sınavı ne zaman? 115. Dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
115. ÖGG sınavı ne zaman? 115. Dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Adaylar, belirlenen tarihlerde ÖGG sınavına katılım sağlayabiliyor. Peki, 115. ÖGG sınavı ne zaman? 115. Dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Bahar Dönemi final sınav tarihleri duyuruldu. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavı belli oldu. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı?