İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavı belli oldu. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sınav takvimini duyurdu. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı?



AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN? AUZEF Bitirme final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI? AUZEF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Ancak AUZEF sınav yerleri sınavdan yaklaşık 10 gün önce aksis.istanbul.edu.tr adresinden görüntülenebilecek. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.