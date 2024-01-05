Üniversite kadro ilanında 'adrese teslim' güncelleme yaptı: TÜBİTAK projesi koşulu!
Adana Çukurova Üniversitesi, diyetetik anabilim dalına doktor öğretim görevlisi almak için daha önce yayımladığı ilanını yeniledi. Yeni ilanda “TÜBİTAK projesinde görev almak” koşulu eklendi.
Üniversitelerin kadro ilanları sürerken bazı üniversiteler de daha önce yayımladığı ilanlarda güncellemeye gidiyor. Bu kapsamda Adana Çukurova Üniversitesi, 31 Aralık’ta, beslenme ve diyetetik bölümü diyetetik anabilim dalında görev alması için doktor öğretim görevliliği ilanına çıktı.
Kadro için aranan nitelikler kısmına “Lisans, yüksek lisans ve doktorasını beslenme ve diyetetik alanında tamamlamış olmak” koşulu kondu. Üniversite dün ilanda düzeltme yaptı. İstenilen nitelikler arasına, “Beslenme ve diyetetik bölümü veya gıda mühendisliği alanında lisans mezunu olmak, yükseklisans ve doktora derecesini gıda mühendisliği alanında almış olmak. Birden fazla TÜBİTAK projesinde görev alıyor/almış olmak ve yurtdışı araştırma deneyimi bulunmak” koşulu eklendi.
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