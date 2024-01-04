YÖK'ün talimatına karşın üniversitelerde adrese teslim kadro ilanları sürüyor: Laborant için 'atçılık' koşulu

Yayınlanma: 04.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.01.2024 - 03:00

Trabzon Üniversitesi’nin dün Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ilanında, hukuk fakültesi özel hukuk bölümü medeni hukuk anabilim dalı için doçentlik kadrosuna yönelik şartlar arasında “spor hukuku üzerine çalışmalar yapmak” yer aldı.

Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı kapsamındaki doktor öğretim üyeliği kadrosu için de “keman eğitiminde tam öğrenme modeli üzerine çalışma yürütmesi” koşulu yer aldı.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bağlı ulaştırma hizmetleri bölümündeki posta hizmetleri anabilim dalına alınacak öğretim görevliliği kadrosu için adaylardan “uluslararası politik ekonomi alanında yüksek lisans yapmış olma” şartını aramaya devam ederken laborant ve veteriner sağlık anabilim dalında görev alması için açılan öğretim görevliliği kadrosu için aranan niteliklerde düzenlemeye gidildi. Daha önce yayımlanan ilandaki “geleneksel atlı okçuluk antrenörlük belgesi” koşulu kaldırılırken “belgelendirmek kaydıyla atçılık ya da hipoterapi alanında en az iki yıllık tecrübeye sahip olma” koşulu getirildi.

‘ARKADAŞININ OĞLUNA’

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nün, bölümün talebi olmaksızın fen-edebiyat fakültesi tarih bölümü yeniçağ anabilim dalına öğretim üyesi kadrosu ilan ettiği, kadronun Rektör Mustafa Alişarlı’nın memleketi Samsun’un Terme’den arkadaşının başka bir üniversitede görev yapan oğlu için açıldığı ileri sürüldü.