Tesla'nın milyonluk verileri açıklandı! Kaç araç üretti ve teslim etti?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 18:40

Güncelleme: 02.01.2024 - 18:40

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2023 yılına dair verilerini aktardı. Ürettiği ve teslim ettiği araçlara yönelik yayınladığı rakamlara göre 2023 yılının son çeyreğinde 494 bin 989 adet araç üretti.

Şirket, 484 bin 507 aracı teslim etti.

TESLA, MİLYONLARCA ARACI TESLİM ETTİ

2023 yılının tamamına bakıldığında ise Tesla 1 milyon 845 bin 985 adet araç üretti. Bu araçların ise 1 milyon 808 bin 581'ini teslim etti.

Geçen yıl en çok üretimi yapılan araçlar Model 3 ve Model Y oldu.

Tesla daha önce ABD merkezli olarak yapılan bir araştırmada en yüksek kaza oranına sahip marka olmuştu. Burada elektrikli araçların yarı otonom olması ve sürücülerin buna güvenerek yol güvenliğini elden bırakması sebep gösterilmişti.