Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim sistemini daha verimli ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek amacıyla kapsamlı bir reform süreci başlattı. İsteyen ve başarılı olan öğrenciler, lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayıp, mezun olabilecek. Peki, Üniversiteler 3 yıl mı olacak? Üniversiteler ne zaman 3 yıl olacak?

ÜNİVERSİTELER 3 YIL MI OLUYOR?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; yükseköğretim sistemini daha verimli, esnek ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek amacıyla kapsamlı bir reform süreci başlatıldı. İsteyen ve başarılı olan öğrenciler, lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayıp mezun olabilecek. Bu kapsamda ders planlarının sadeleştirilmesi, kredi sisteminin yeniden yapılandırılması ve yaz okullarında üst sınıftan ders alma yönündeki çalışmalar devam ediyor. Düzenlemeyle yükseköğretimde kalite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, ders içeriklerinin sadeleştirileceğini ve öğrencilere yüklenen çok sayıda ders sayısının azaltılacağını belirtti. Bu sayede öğrencilerin proje yapmaya, uygulamaya ve araştırmaya yönlenebileceğini vurgulayan Özvar, yapılacak değişikliklerle birlikte birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerin lisans programlarını 3 yılda tamamlama imkanına kavuşabileceğini belirtti. Gerçekleştirilecek reformlarla, yükseköğretim sisteminin daha verimli ve uluslararası standartlarla uyumlu bir yapıya ulaşacağını ifade eden Özvar, "Artık yalnızca teorik bilgiye dayalı değil, öğrencilerimizi mesleki tecrübe ile erkenden buluşturan, onları hem bilimsel araştırmaya hem de iş dünyasına güçlü şekilde hazırlayan bir yaklaşımı merkeze alıyoruz" dedi.