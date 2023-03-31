Üniversiteler hibrite geçiyor: Zorluktan öte bir şey değil

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilebileceğini duyurdu. Özvar, “İsteyen öğrencilerin devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine, dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilmesine ilişkin kararların ilgili kurullarda alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına, bahar dönemindeki ara sınavların, özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitim içeren uygulamalar hariç, çevrimiçi yapılmasına karara verildi” dedi.

Oy kullanmak isteyen öğrenciler için ise 2 Nisan’a kadar süre verildi. Öğrenciler e-devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüğüne giderek kaldığı evi adresi haline getirebilir. Özvar’ın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, “3 Nisan’da okulların açılmasını 30 Mart’ta duyurmak, çalışmaların nasıl liyakatsiz ve keyfi şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Seçimlerde oy kullanacak genç seçmen nüfusu dikkate alındığında bu kararın onlara zorluk çıkarmaktan öte bir şey olmadığı açıktır” dedi.

‘HOCALARA AĞIR MESAİ’

Muşlu, “Hocalarımız yüz yüze eğitim verirken çevrimiçi anlatım da yapacak. YÖK’e, sınıflarda gerekli altyapı var mı diye sormak gerekir. Ne yazık ki olmadığını biliyoruz. Bunun bilim emekçileri için nasıl ağır bir mesaiye dönüşeceğinin farkındalar mı? Bir an önce tamamen yüz yüze eğitime başlanmalıdır” diye konuştu.