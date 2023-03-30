Son Dakika... YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 16:17

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 16:32

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan 2023 tarihi itibariyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilebileceğini duyurdu.

DEPREMDE 1589 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

YÖK Başkanı Özvar'ın üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Her 6 öğrencimizden biri depremden doğrudan etkilendi. 18 üniversitemizde yaklaşık 17 bin akademisyenimiz de etkilendi. İdari personel sayısı da 30 bin civarındadır. 1.589 öğrencimizi felakette kaybettik. 148 akademik ve idari personelimiz hayatını yitirdi.

11 ilde bulunan 18 üniversitemizin yerleşimindeki bina hasarına bakıldığında ise 4 bina yıkık 127 bina ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı 642 binanın hasarsız olduğunu görüyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Aldığımız yeni kararları sizinle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. 3 Nisan 2023 tarihi itibariyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;

Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte, isteyen öğrencilerin devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,

Dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilmesine ilişkin kararların ilgili kurullarda alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

Bahar dönemindeki ara sınavların, özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitim içeren uygulamalar hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzak öğretim yöntemiyle çevrimiçi yapılmasına karara verildi."

İMAMOĞLU'NDAN YÖK'E ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüz yüze eğitim çağrısında bulundu. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yüz yüze eğitim konusundaki tutumuna tepki gösteren İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mart ayının sonuna geldik, YÖK hala sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi.