Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ili etkisine almıştı. Depremlerin yıkıcı etkisi nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitime geçme kararı aldı. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ve yüz yüze eğitimin hangi tarihlerde başlayacağı, binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı, yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor. Eğitimini yüz yüze sürdürmek isteyen öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla üniversitelerle ilgili çalışmalarını tamamladıklarını duyurmuştu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğrenim Kurulu Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özvar açıklamasında şunları söyledi;
"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir."
NİSANDA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 eğitim öğretim yılının bir sonraki açıklamaya kadar uzaktan öğretim (online) ile yürütüleceğini belirtmişti.
Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Şartlar elverişli hale gelmesi durumunda YÖK harmanlanmış (hibrit) öğretim usullerini değerlendirmeye alacak.
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