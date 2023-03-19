Muharrem İnce, adaylık başvurusunu ne zaman yapacağını açıkladı!

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:21

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 17:21

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvurusunu yarın Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapacağını aktardı.

"ÇARŞAMBA İŞ BAŞLIYOR; 100 BİN İMZA"

İnce, partisinin genel merkezi önünde toplanan gençlere yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeni bir seçenek sunacaklarını söyledi.

Son zamanlarda kendisine yönelik olumsuz kampanya yürütüldüğünü belirten İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın YSK'ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Yarın son gün. Ama Çarşamba bir iş başlıyor, 100 bin imza. Çarşambadan pazartesiye kadar biz ne yapacağız? Çarşamba günü bir günde işi bitireceğiz. Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa, ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz. Hadi göreyim sizi, çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlıkları önünde kuyruk oluşturacaksınız."

MACRON ÖRNEĞİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçimlerdeki başarısını hatırlatan İnce, "Fransa'da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa, biz de Türkiye'de bir devrim yapacağız" dedi.