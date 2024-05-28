Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Bahar Dönemi ne zaman bitiyor?
2023-2024 eğitim yılı üniversitelerde tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler üniversitelerde bahar döneminin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Bahar Dönemi ne zaman bitiyor?
Bu yıl üniversitelerin ne zaman tatil olacağı, hem akademisyenler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman kapanıyor? Bahar Dönemi ne zaman bitiyor?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?
Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek. Üniversitelerin kapanış tarihi her üniversitede farklı olmakla beraber çoğu üniversitenin akademik takvimi Haziran ayının ortalarına doğru sona eriyor. Bazı üniversiteler Haziran'ın ilk haftalarında kapanırken bazıları Mayıs ayının sonunda tatile girecek.
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