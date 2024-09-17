Üniversitelerde tek bir kişiyi tarif eden özel şartları olan ilanlar devam ediyor

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 12:20

Üniversitelerin yayımladığı kadro ilanlarında adaylardan istenilen ölçütler “adrese teslim atama” tartışmalarını gündeme getiriyor. Mütevelli heyetinin 5 üyesinden 4’ünün Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi nedeniyle emek-meslek örgütlerinin “Sağlık Bakanlığı Üniversitesi” dediği Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro ilanları ise sık sık tartışma yaratıyor. Son olarak dün Resmi Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadro ilanı dikkat çekti. Toplamda 17 kalemde, her kalem için tek kişilik açılan ilanların büyük kısmı “adrese teslim”. İlanlarda adayların çalışma alanları başta olmak üzere başvuruları kısıtlayıcı şartlar yer alıyor. “Kişiye özel ilan” konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları da var. YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu. Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti. Ayrıca 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre de alımlarda bir sertifika veya tecrübe şartı aranmaması gerekiyor.

‘DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI’ ŞARTI

Söz konusu üniversitenin kadro ilanlarda aranan özel şartlar şöyle:

Tıp fakültesinde;

. Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Anabilim Dalının profesör kadrosu: Endokrin sistem ve ürogenital sistem farmakolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak

. Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının profesör kadrosu : Plateletten zengin fibrin ile ilgili çalışmaları olmak

. Cerrahi Tıp Bilimleri Nöroşirurji Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi kadrosu: Nöroendovasküler uygulamalar alanında eğitim almış olmak

. Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğretim üyesi kadrosu: Stabil koroner arter hastalarında hemorajik olayların öngörülmesinde çeşitli risk skorlarının güçlerinin karşılaştırması ile ilgili çalışmaları olmak

. Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğretim üyesi kadrosu: Retinal ven tıkanıklığı tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak

. Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Dr. Öğretim üyesi kadrosu: Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak. Baş dönmeli hastalarda epidemiyolojik çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve doğa bilimleri fakültesinde;

. Biyokimya alanı profesör kadrosu: Eğiticilerinin eğitimi ve deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak. Karaciğer intoksikasyonunda DNA hasarının belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Diş hekimliği fakültesinde;

. Endodonti Dr. Öğr.Üyesi kadrosu: Endodontide kriyoterapi alanında çalışmış olmak.

. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Dr.Öğr. üyesi: Yapay zeka ile çürük teşhisi konusunda çalışmaları olmak.

. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Öğr.Gör. : Lisans mezuniyeti sonrası en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.”

‘GENÇLERİN DEVLETE GÜVENİNİ SARSIYOR’

CHP’nin Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “Danıştay’ın açık kararlarına rağmen, bu ilanda bu şartların aranması kabul edilemez bir durumdur.

Bu durum, adrese teslim torpillerin ve liyakatsizlik sisteminin ne kadar kök saldığını gözler önüne seriyor” dedi.

Kamuda ve üniversitelerde tanıdık usulü işe alımların arttığı, liyakat yerine kişisel ilişkilerin ön planda olduğu bir sistemin yaygınlaştığını vurgulayan Şahbaz, “Anayasanın, hukukun, adaletin ve fırsat eşitliğinin nasıl yok sayıldığının açık bir göstergesidir. Kamu kurumlarında şeffaf ve adil bir yerleşme ve yükselme sürecinin sağlanması, devletimizin temel değerlerinden birisi olması gerekirken; adrese teslim açılan ilanlar ülkemiz gençlerinin umudunu ve devlete olan güvenini sarsıyor, kurumları çürütüyor” ifadelerini kullandı.

Şahbaz, “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi yönetiminin bu tutumu devlet kurumlarının ve üniversitelerin ne denli yozlaştığının acı tablosudur. Eşitsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde, bu haksızlıklar sona erdirilmeli, kişisel ilişkilerden ziyade liyakatin söz sahibi olduğu, fırsat eşitliği sunan hak temelli bir süreç yürütülmelidir” diye konuştu.