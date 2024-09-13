Boğaziçi Üniversitesi'nde 'çeviri' hatası: 'Personel dinlenme odası', 'Staff listening room' oldu

Boğaziçi Üniversitesi konteynerlerinden biri "Personel dinlenme odası" yapıldı ancak İngilizce karşılığı olarak 'Personel dinleme odası' anlamına gelen 'Staff listening room' yazıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'çeviri' hatası: 'Personel dinlenme odası', 'Staff listening room' oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 19:27

Politik Yol'dan Mehmet Baran Kılıç'ın aktardığına göre, Boğaziçi Üniversitesi yönetimi köpekler için getirilen konteynerleri personeller için 'dinlenme odası' yaptı.

Bu odaların kapısına 'Personel dinlenme odası' yazıldı. Yazının altına İngilizce olarak ise 'Personel dinleme odası' anlamına gelen 'Staff listening room' yazıldı.

Haberde ayrıca ifadenin doğru çevirisi de verildi:

"'listening' 'dinlemek' eylemini tanımlarken, personelin dinlenmesini tarif eden İngilizce kelime 'resting.'

Bunun haricinde söz konusu alanı belirtmek için 'staff room' yeterli bir tabir."


Etiketler: #Boğaziçi #Boğaziçi Üniversitesi #Personel

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