2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercih etmek için YKS tercih kılavuzu tablolarını inceleyen adaylar, ikinci ve uzaktan öğretim terimlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Uzaktan öğrenim ve ikinci öğretim nedir? İkinci öğretim ve örgün eğitim arasındaki farklar nelerdir?

UZAKTAN ÖĞRENİM NEDİR, NE DEMEK?

Uzaktan öğretim, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğunun bulunmadığı, tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği, uzaktan fakat yüz-yüze üniversite eğitiminin verildiği çağdaş bir eğitim sistemidir. Zaman ve mekandan tamamen bağımsız yapılan bir eğitim türüdür.

Uzaktan öğretim harç ücreti ikinci öğretim (Gece) ücretiyle aynıdır. Fakat ilave olarak teknik altyapının kurulumunda kullanılan materyal ücreti alınmaktadır. Materyal ücreti ise harç ücretini geçmemektedir.

İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?

Bazı yükseköğretim kurumlarında normal-örgün, önlisans ve lisans programlarının bir kısmının eşdeğeri programlar açılmakta ve bu programlar örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda (akşam saatlerinde, hafta sonunda) yürütülmektedir. İkinci öğretim adı verilen bu programları kabul edilen öğrenciler, normal öğretim öğrencilerinden daha yüksek öğrenim harcı öderler. İkinci öğretim öğrencileri normal programlara yatay geçiş yapamazlar.