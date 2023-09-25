Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Eylül 2023 Kabine toplantısı gündeminde ne var?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Eylül 2023 Kabine toplantısı gündeminde ne var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:37
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Eylül 2023 Kabine toplantısı gündeminde ne var?
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Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Kabine son olarak 5 Eylül tarihinde bir araya geldi. Erdoğan'ın yoğun programı dolayısıyla düzenlenmeyen Kabine toplantısı bu hafta var mı? Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Eylül 2023 Kabine toplantısı gündeminde ne var? İşte ayrıntılar...

BU HAFTA KABİNE NE ZAMAN?

Kabine toplantısı iki haftada bir yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine'nin 25 Eylül günü yapılması beklense de Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Nahçıvan'a gidecek. Bu hafta içerisinde Kabine'nin yapılması bekleniyor.


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