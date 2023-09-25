Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:46

Güncelleme: 25.09.2023 - 10:46

Binlerce öğrenci, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nereden öğrenilir?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı." denildi.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmekte. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.