Vakıf üniversiteleri yasayı yok sayıyor: Akademide eşit işe eşit ücret hayal
Yeni öğretim yılında öğrencilerden alınacak ücrete yüzde yüzü bulan zam yapan vakıf üniversiteleri akademisyenleri göz ardı etti. Yükseköğretimde ücret eşitliği yasasına karşın vakıf üniversitelerinde akademisyenlere yüzde 20’lik maaş zammı yapıldığı belirtildi.
Vakıf üniversitelerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılı için açıkladığı zamlı fiyatların ardından gözler akademisyenlerin ücretlerine çevrildi. Vakıf üniversitesinde çalışan birçok akademisyen, devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerle aynı işi yapsa da alınan ücretler aynı değil.
Eğitimciler söz konusu eşitsizliği Cumhuriyet’e değerlendirdi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Vakıf Üniversiteleri Birimi’nden akademisyen Tahsin Mert Saygın konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Öğrenim ücretlerine yüksek oranlarda zam yapılıyor ancak akademisyenlerin maaşına yapılan zamlar yüzde 20’de kalıyor. Ocak ve temmuz zamlarını birçok vakıf üniversitesi geciktiriyor. Geçmiş deneyimlerimiz bize olumsuz bir tabloyla karşılaşacağımızı gösteriyor.”
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