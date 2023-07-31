Vakıf üniversiteleri yasayı yok sayıyor: Akademide eşit işe eşit ücret hayal

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:00

Vakıf üniversitelerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılı için açıkladığı zamlı fiyatların ardından gözler akademisyenlerin ücretlerine çevrildi. Vakıf üniversitesinde çalışan birçok akademisyen, devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerle aynı işi yapsa da alınan ücretler aynı değil.

Eğitimciler söz konusu eşitsizliği Cumhuriyet’e değerlendirdi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Vakıf Üniversiteleri Birimi’nden akademisyen Tahsin Mert Saygın konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenim ücretlerine yüksek oranlarda zam yapılıyor ancak akademisyenlerin maaşına yapılan zamlar yüzde 20’de kalıyor. Ocak ve temmuz zamlarını birçok vakıf üniversitesi geciktiriyor. Geçmiş deneyimlerimiz bize olumsuz bir tabloyla karşılaşacağımızı gösteriyor.”