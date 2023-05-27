YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vakıf yükseköğretim kurumlarını eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı.
YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen 'Eğitim ve Öğretim Ücreti' konulu yazıda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına ilişkin şikayetler olduğu belirtildi.
Vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetlerinin, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kar amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edildi.
Öğrencilerin talep ve şikayetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.
Ayrıca daha önce vakıf yükseköğretim kurumlarına duyurulan 'Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşlar ile öğrencilerin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi çeşitli etkenlerin bir arada değerlendirildiği ve depremzede öğrencilere, eğitim ve öğretim ücretleri ile burs ve barınma ihtiyaçları konularında kolaylık sağlamaları' kararı da hatırlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı
- Seçim sizin...
- Dolar 20 TL sınırını aştı
- Bakan Bilgin'den itiraf gibi açıklama
- Kılıçdaroğlu'na yeni sansür!
- Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
- İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Erdoğan'dan masallar
- Davutoğlu'ndan üç partiye 'grup' çağrısı
- Kılıçdaroğlu: 'BTK, EYT mesajımızı engelledi'
- Bu seçim... Seninle onun arasındadır!