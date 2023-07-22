Vakıf üniversitelerinde eğitim ücretleri cep yakıyor: Bir yıl 500 bin TL!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Vakıf üniversiteleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ücretleri bir bir açıklanmaya başladı. Öğrenim ücretlerinin açıklanmasıyla YÖK’ün, vakıf üniversitelerine yaptığı “eğitim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam olmaması” uyarısı unutuldu. Bu üniversiteler, öğrencilere çeşitli oranlarda burs desteği sağlasa da öğrenim ücretleri hayli yüksek.

Üniversitelerin resmi sitelerinden derlediğimiz bilgilere göre, Koç Üniversitesi’nin tıp fakültesi dışındaki lisans programları yıllık 520 bin TL olarak açıklandı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde en düşük lisans eğitimi ücreti yıllık 224 bin TL olarak açıklandı. En yüksek öğretim ücreti ise 344 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Medipol Üniversitesi öğretim ücretleri de en düşük 50 bin TL’den başlayıp 275 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Bilkent Üniversitesi’nde ise tüm programlar için eğitim ücretleri yıllık 300 bin TL olarak açıklandı.

Geçen yıla göre eğitim ücretlerinde fahiş artışlar ise dikkat çekti. Bir vakıf üniversitesinin 4 yıllık fakültesinde okuyacak öğrencinin, kırtasiye, yol, yemek, kitap ve ders materyalleri giderleri hariç yalnızca eğitim için ortalama iki milyon TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

(Feray Aytekin Aydoğan)

‘KAYNAK ÖZEL OKULLARA’

Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, “21 yıldır politika, eğitimin piyasalaştırılmasıydı. Yıllardır kamu okullarına, üniversitelere aktarılmayan kamu kaynakları özel okul ve üniversite sahiplerine aktarıldı. Aslolan öğrencilerin kamusal eğitim hakkı değil, özel okul ve özel üniversite sahiplerinin rantı” dedi.

YÖK: KÂR AMACI GÜTMEYİN



YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kâr amacı güdeme-yeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edilmişti. Yazıda, öğrencilerin talep ve şikâyetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istenmişti.

