Yayınlanma: 10.07.2024 - 18:05

Güncelleme: 10.07.2024 - 18:05

YÖK ikinci öğretim kararı binlerce üniversite öğrencisi tarafından takip ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerdeki 2. öğretimlerle ilgili yeni kararı açıkladı. Peki, Vakıf ve özel üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı? İkinci öğretim nedir?

ÜNİVERSİTELERDE İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI, KAPANDI MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz."

İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?

İkinci öğretim, Türkiye'de üniversitelerde düzenlenen ve genellikle mesai saatleri dışında, akşamları veya hafta sonları verilen eğitim programlarını ifade eder. Bu programlar, çalışma saatleri içinde eğitim alamayan veya farklı sebeplerle normal öğretim saatlerine uyamayan öğrencilere yönelik düzenlenir. İkinci öğretim programları, öğrencilerin eğitim ve çalışma hayatlarını dengelemelerine olanak tanıyan esnek ve pratik bir eğitim modelidir. Bu programlara başvurmayı düşünen öğrencilerin, üniversitelerin resmi web sitelerinden ve ÖSYM'den güncel bilgileri takip etmeleri önemlidir.

İKİNCİ ÖĞRETİM VE ÖRGÜN ÖĞRETİM FARKLARI

* İki öğretimde okula giriş ve çıkış saatleri farklılık gösterir.

* İkinci öğretimde ders saatleri genellikle 15:00-21:30 saatleri arasında olduğu için ikinci öğretim çalışan öğrencilere avantaj sağlar.

* İkinci öğretimde harç ücretleri bulunur ve her bölüme göre harç ücreti değişiklik gösterir.

* İkinci öğretimin puanları genellikle örgün eğitime göre düşük olur.

* Her iki öğretimde de aynı dersler görülür.

* İkinci öğretim ve örgün öğretim öğrencileri eşit şartlara sahip olur.

* Mezuniyet sonrası aynı diploma ve unvana hak kazanırlar. Ayrıca burs ve kredi başvurusunda da aynı şartlara sahip olurlar.

* Gece öğretim programlarında eğitim gören öğrenciler, örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Yalnızca Açıköğretim, Uzaktan eğitim ya da herhangi bir başka ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler.