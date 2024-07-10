KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 20 Temmuz'da yapılacak 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz'daki Alan Bilgisi 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
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