Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu başladı mı? VGM burs başvurusu ne zaman? 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar oldu?

Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:45

Güncelleme: 14.09.2023 - 11:46

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve Ortaöğrenim burs başvuruları henüz başlamadı. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim tarihinde başlayacak ve 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci burs başvurularının başlangıç tarihi ise henüz kesinleşmedi.

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınıyor.

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim için aylık 750 TL olarak açıklandı. Yükseköğrenim öğrencileri için burs yardımı ise 1.250 TL oldu.