Yayınlanma: 10.09.2023 - 10:52

Güncelleme: 10.09.2023 - 10:52

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı gerçekleştirecek.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Peki, Türkşeker işçi alımı başvuruları başladı mı? Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı başvuruları ne zaman? Türkşeker işçi alımı şartları neler?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalara işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Yumaklı açıklamasında: "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz." dedi.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, işçi adaylarında aranan şartlar 11 Eylül'de Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular, aynı internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Geçici işçilerin 288'i mekatronik bakım onarım teknisyeni, 81'i bilgisayarlı makine teknisyeni, 81'i makine teknisyeni, 80'i kimya teknisyeni, 27'si makine bakım onarım teknisyeni, 21'i elektrik teknisyeni, 15'i tarım makinaları teknisyeni, 10'u inşaat teknisyeni, 5'i bilgisayar teknisyeni, 2'si mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 2'si metal teknolojisi teknisyeni ve 1'i endüstriyel otomasyon teknisyeni olarak istihdam edilecek.