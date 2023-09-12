TTK işçi alımı başvuruları başladı mı? Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuruları ne zaman? TTK işçi alımı başvuruları nereden yapılır?

Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:13

Güncelleme: 12.09.2023 - 12:13

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için iki bin işçi alımı detayları açıklandı. Türkiye'nin kömür madenciliği sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan Türkiye Taşkömürü Kurumu, işçi alımı için kapılarını açtı. Sektörde kariyer yapmak isteyen iş arayanlar için büyük bir fırsat sunan TTK, nitelikli işçileri bünyesine katmayı hedefliyor. Peki, TTK işçi alımı başvuruları başladı mı? Türkiye Taşkömürü Kurumu işçı alımı başvuruları ne zaman? TTK işçi alımı başvuruları nereden yapılır?

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 25-29 Eylül tarihleri arasında başvuruların Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü üzerinden yapılacağını duyurdu. Çağlayan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize müjde olarak açıkladığı TTK'ya 2000 İşçi alımı başvuruları 25 - 29 Eylül 2023 tarihleri arasında İş-Kur üzerinden yapılacaktır. Kura çekimi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın katılımlarıyla gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verdi.

TTK İŞÇI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2 bin işçi alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. İlan duyurusunun kılavuz ile paylaşılması bekleniyor. Başvuru şartları açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

TTK İŞÇI ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ NE ZAMAN?

Bakan Bayraktar, kura yoluyla işçi alımlarını 13 Ekim'de Zonguldak, 20 Ekim'de ise Bartın ve Karabük’te yapılacağını bildirdi.