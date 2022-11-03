Valilik duyurdu: KPSS adayları dikkat!

03 Kasım 2022 Perşembe, 16:38

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, " 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 06 Kasım 2022 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.