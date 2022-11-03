Valilik duyurdu: KPSS adayları dikkat!

Bursa Valiliği, 2022 Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.

İHA
03 Kasım 2022 Perşembe, 16:38
Valilik duyurdu: KPSS adayları dikkat!
Abone Ol google-news

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, " 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 06 Kasım 2022 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 


kpss Bursa Valiliği

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler