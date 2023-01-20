AKP iktidarında kırmızı et 'karne hediyesi' oldu
AKP iktidarının hatalı ekonomi politikaları nedeniyle kırmızı et yurttaşlar için artık hayal oldu. Bugün karnesini aldıktan sonra kasapta röportaj veren bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
AKP iktidarının politikaları nedeniyle girdi fiyatlarına fahiş zamlar geldi. Birçok üretici yem ihtiyacını karşılayamayınca hayvanlarını kesime gönderdi, sofrada kırmızı et görmek hayal oldu.
Annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını söyleyen öğrencinin sözleri, kırmızı etteki pahalılığı bir kez daha gözler önüne serdi.
Habertürk'te bir ilkokul öğrencisiyle yapılan röportaj sırasında öğrenci, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Kasap ise "Karne hediyesi. Kasap abisinden 3 kalem pirzola" ifadelerini kullandı.
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