VGM burs başvurusu başladı mı? VGM burs başvuruları nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2012 yılından beri Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs veriliyor. Peki, VGM burs başvurusu başladı mı? VGM burs başvuruları nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları başladı. Yükseköğrenim Bursu başvuruları 21 Kasım 2022-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.
VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınıyor.
VGM BURSU NE KADAR?
2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.
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