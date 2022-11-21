VGM burs başvurusu başladı mı? VGM burs başvuruları nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar?

21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:55

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları başladı. Yükseköğrenim Bursu başvuruları 21 Kasım 2022-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınıyor.

VGM BURSU NE KADAR?

2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.