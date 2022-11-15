KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları nasıl yapılır?

15 Kasım 2022 Salı, 11:03

2022-2023 KYK burs başvuruları öğrenciler tarafından bekleniyordu. KYK burs başvurularının nasıl yapılacağı da en çok merak edilen konular arasında. İşte ayrıntılar...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları 15 Kasım 2022 itibariyle başladı. Başvurular, 17 Kasım Perşembe günü saat 23:59’a kadar devam edecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada burs ve kredi için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı açıklandı.



