KYK Yurdu'nda kalan üniversiteliler yemeklerden zehirlendi

13 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Dönem başından bu yana devlet yurtlarında çeşitli sorunlarla mücadele eden öğrenciler, sağlıklı ve hijyenik yemeğe ulaşamıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı İstanbul Sancaktepe’deki İyimaya Kasım KYK yurdunda kalan kadın öğrenciler, önceki gün yemekhanede yedikleri yemeklerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

‘AÇ UYUDUK’

Cumhuriyet’e konuşan öğrenciler, dönem başından beri yemeklerde sorun olduğunu ve temel hijyen koşullarından uzak olduğunu söyledi. Servis edilen yemeklerde saç, kıl, böcek, küf gibi sağlığa zararlı maddelerin çıktığını ve bu durumun sıklıkla yaşandığını söyleyen öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı gibi kurumlara şikâyette bulunduklarını ancak bir adım atılmadığını söyledi.

Öğrencilerden Zeynep S., “Yemeklerle ilgili defalarca konuştuk, hiçbir şekilde bu sorunumuz çözüme kavuşmadı. Bizimle kimse ilgilenmiyor. Kaç gece aç uyuduk. Zaten odalarımız hapishane koşulları gibi. Mahkûmlara bizden daha iyi bakılıyordur” dedi. Öğrencilerin mağduriyetini sormak için aradığımız KYK ve yurt yönetimi yetkililerine ise ulaşamadık.



