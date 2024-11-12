VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:35

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:35

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçları erişime açıldı. Akabinde ise üniversite burs başvurularının sonuçlanacağı tarih için araştırmalar hız kazandı.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları 1 Kasım'da açıklandı.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 31 Ekim 2024 günü 23.59’da sona ermiştir.

Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.

Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır." denildi.

Buna göre, 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan duyurular alanından yapılacak.

VGM yükseköğretim burs sonuçları ise "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.