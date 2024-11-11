İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB’nin üniversiteli öğrencilere verdiği "Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine" başvurular alındı. Öğrenciler bursun açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği devam ettiriyor. Bu kapsamda “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçlarının en geç aralık ayı ortalarına kadar duyurulması bekleniyor. 2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.
İBB BURSUNDAN KİMLER FAYDALANACAK?
T.C. vatandaşı olmak,
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
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