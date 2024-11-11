Üniversiteli öğrenciler ağır yaşam maliyeti karşısında açlıkla mücadele eder hale geldi: Burs yemeğe yetmiyor

Yayınlanma: 11.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.11.2024 - 07:27

“Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs alıyorum. Ama o sadece yemeğe gidiyor. Diğer ihtiyaçlarımı hizmet sektöründe çalışarak karşılıyorum. Ancak bu durum derslerimi olumsuz etkiliyor, çok yoruluyorum.”

Hukuk fakültesi öğrencisi Salih Erinç, yaşanan ekonomik kriz yüzünden giderek artan yaşam giderleriyle mücadele eden 800 bin ünivesiteliden biri. Kira, yemek, ulaşım, eğitim materyalleri gibi temel ihtiyaçların fiyatları hem devlet hem de özel üniversitelerde okuyan öğrencilerin üzerinde her geçen gün daha fazla ekonomik baskı yaratıyor. Öğrencilerin yaşam giderleriyle ilgili yapılan araştırmalar, durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verilerine göre 2023-2024 eğitim döneminde İstanbul’daki devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan yaklaşık 800 bin öğrenciden sadece yüzde 30’u KYK yurtlarında barınabiliyor.

Yurt bulamayan öğrenciler, yüksek fiyatlı özel yurtlar veya kiralık evlerde kalmak zorunda. Özel yurt ücretleri, 11 bin 500 TL ile 27 bin 700 TL arasında değişiyor, kiralık ev maliyetleri ise öğrenciler için büyük bir yük.

Barınma dışında öğrencilerin diğer yaşam giderleri de ortalama 9 bin 432 TL olarak hesaplandı. Ancak devletin sağladığı burs ve kredi desteği olan 2 bin TL ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.

BURS ÇOK YETERSİZ

Bu gerçekleri yaşayan öğrencilerle konuşuyoruz. Rana Kızılca radyo televizyon bölümü öğrencisi. yurtlardaki kötü koşullardan dolayı kiralık ev bakmayı düşündüğünü ancak maddi imkânlarının yetersiz kaldığını söylüyor Kızılca, “Ben yurtta kalıyorum, odamızda dört kişiyiz. Daha önce yurdun zor şartlarından ve yemeklerin yenmeyecek durumda olmasından dolayı ev kiralarına baktım. Kendim eve çıkmak istedim ama çalışmama rağmen maddi imkanlarım el vermedi” diyor. Benzer şekilde hukuk fakültesi öğrencisi Salih Erinç de arkadaşlarıyla birlikte ev kiralayarak yaşamaya başladığını ancak KYK bursunun tamamının sadece yemeğe yettiğini söylüyor ve “Beş kişi yaşıyoruz. KYK bursu alıyorum ama o da sadece yemeğe gidiyor” diyor.

TEK MÖNÜYÜ PAYLAŞIYORLAR

Üniversitelerin etrafındaki esnaf da öğrencilere yardımcı olmak için özel mönüler oluşturuyor. İstanbul’daki bir restoran sahibi Mehmet Taşkıran, “Öğrenciler için özel mönüler oluşturuyoruz ama bizim de yapabileceklerimiz sınırlı. Giderleri karşılayabilmek için fiyatları belli bir seviyenin altına çekemiyoruz. Artık öğrenciler tek menüyü iki kişi paylaşıyor ve içecek tercih etmiyorlar” yorumunu yapıyor.