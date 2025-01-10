Özel okul ücretleri uçuşa geçti: '2 milyon TL'yi bulabilir...'

10 Ocak 2025 Cuma, 15:17

Türkiye'de eğitimdeki sorunlar gündemden düşmüyor. Son zamanlarda dikkat çeken bir noktaysa özel okulların yaptığı fiyat artışları oldu. Bu artış maddi olarak velileri zor durumda bırakırken öğrenciler üzerinde büyük bir baskıya yol açıyor.

Cumhuriyet Gazetesi Eğitim Yazarı Figen Atalay, özel okul velisi profilinin son yıllarda ciddi şekilde değiştiğine dikkat çekerek, “Anne ve baba ortalamanın üstünde bir gelire sahip olsalar bile bu fiyatları karşılayamaz hale geldi. Bu da sadece yüksek ekonomik statüye sahip ailelerin çocuklarının bu okullarda eğitim görmesine yol açıyor” dedi.

Bir diğer dikkat çeken noktaysa eğitimde derinleşen fırsat eşitsizliği. Atalay, özel okulların bu sorunu hafifletmek için burs sistemlerini yeniden düzenlemesi gerektiğini söyledi

“Okullar, başarı bursu kadar ihtiyaç bursuna da odaklanmalı. Bir öğrenci okulu kazanıyor ama sadece maddi imkânsızlıklar nedeniyle kayıt olamıyor. Bu kabul edilemez.”

EK MASRAFLARIN YÜKÜ ARTIYOR

Figen Atalay, özel okul ücretlerinin yanı sıra ek masrafların da çok ciddi bir sorun haline geldiğini belirtti. “Bir okul, yemek için 122 bin TL talep edebiliyor. Veliler, bu ücretlere zorunlu tutuldukları için büyük rahatsızlık yaşıyor. Bazı okullar, evden yemek getirilmesine izin verse de bu uygulama ne yazık ki yaygın değil” dedi.

Kitap masrafları da göz ardı edilemeyecek noktaya geldi. Geçen yıl bir okulun kitaplar için 50 bin TL talep ettiğini belirten Atalay, bu sene rakamların 70-80 bin TL'yi bulabileceğine dikkat çekti. Ancak bazı okulların, kitap setlerini öğrencilere dönüşümlü olarak kullandırarak bu maliyetleri düşürebileceklerini söyledi.

MEB'İN ROLÜ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullara kitap satışını yasakladığını hatırlatan Atalay'a göre, okullar, yabancı dil kitapları gibi dövizle alınan materyallerin maliyetlerini vurguluyor. Ancak bu kitaplar okul tarafından alınıp dönüşüm sistemi ile kullandırılabilir. Böylece hem çevre dostu hem de maliyet etkin bir çözüm sağlanabilir.

FAHİŞ ARTIŞLAR DEVAM EDİYOR

Yeni kayıt kademelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sınırlama getirdiği ifade edilse de bu sınırların belirsiz olduğu vurgulanıyor. Figen Atalay, “Geçen yıl birinci sınıf için 1 milyon TL talep ediliyordu. Bu rakam bu yıl en az 1,5 milyon TL olacak. Buna ek masraflar dahil edildiğinde rakam 2 milyonu bulacak” diyerek velilerin artan kaygılarını dile getirdi.