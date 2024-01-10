Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:38

Güncelleme: 10.01.2024 - 15:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşam saatlerinden yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor açıkamasında bulundu. İstanbullular yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak etti. Peki, Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi olacak? Hangi illerde okullar tatil?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Ocak tarihinde Saat 11:00 itibarıyla Beylikdüzü, Çatalca, Bağcılar da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı. Ardından kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul Valiliği tarafından henüz okullar tatil ilan edilmedi İstanbul'da okullar'da 11 Ocak Perşembe günü devam edecek.