Meteoroloji uyardı... Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili olacak!
Meteoroloji, Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yoğun kar yağışının, Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise yoğun kar bekleniyor.
Kuvvetli ve yoğun karın, Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalarla dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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