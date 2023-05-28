2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

Yurttaşlar, bugün 13. cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor. 29 Mayıs günü okulların tatil olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:34
Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?
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Yurttaşlar, 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitmişti. Yapılan oy sayımlarının ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Türkiye, bugün yeniden oy kullanmak için sandığa gidiyor. Seçimin ertesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak. 29 Mayıs'ta ayrıca öğretmenler idari izin sayılacak.


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