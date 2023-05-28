Yarın okullar tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:34

Güncelleme: 28.05.2023 - 09:34

Yurttaşlar, 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitmişti. Yapılan oy sayımlarının ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Türkiye, bugün yeniden oy kullanmak için sandığa gidiyor. Seçimin ertesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak. 29 Mayıs'ta ayrıca öğretmenler idari izin sayılacak.