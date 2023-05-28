Soylu oyunu İstanbul'da kullandı: 'Nüfus dairelerimiz bugün de açık olacak'
AKP milletvekili ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oy kullandıktan sonra İstanbul’da açıklamalarda bulundu. Soylu, '601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir. Nüfus dairelerimiz bugün de açıktır, kimlik ile ilgili problem yaşayanlar gidebilir' dedi.
Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.
İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu da sabahın erken saatlerinde İstanbul'da oyunu kullandı.
İkinci tura dair açıklamalarda bulunan Soylu, "Tüm Türkiye'de 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi
başlamıştır. Şu ana kadar 601 bin 251 güvenlik görevlimiz bu seçim için
görevlendirilmiştir. Sandık alanlarının güvenliğinin sağlanması için koordinasyon
yapılmaya devam edilmektedir” dedi.
Soylu, “Afet bölgesinde de sandıklar kuruldu. Toplam 1158
sandıkla başladı. Orada da konteyner alanları oluşturuldu. Oy kullanma işlemi
sabah hızlı başladı. Bugün seri bir şekilde devam ediyor. Bir olay söz konusu
olursa vatandaşlarımızın 112 Acil Servis’i aralarını rica ediyorum” diye
konuştu.
“NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİMİZ BUGÜN AÇIK”
"Şu ana kadar herhangi
bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Seçimin güvenliği için YSK ile beraber üzerimize
düşeni yapmaya devam ediyoruz” diyen Soylu, “Kolluk güçleri hariç
silah taşımak yasaktır. Dün olduğu
gibi Nüfus dairelerimiz bugün de açıktır, kimlik ile ilgili problem yaşayanlar
gidebilir” ifadelerini kullandı.
Soylu şöyle konuştu:
“Neredeyse 60 gündür Türkiye'de bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Ben bu vesileyle seçimlerin tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye iyi bir başlangıca, yeni bir sürece adım atacak.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak'tan 'vize' tepkisi: 'Yazıklar olsun'
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Şarkıcı Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
- Belediyeden Müfit Can Saçıntı'ya 'paylaşım' engeli
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Kayseri'de facia: Yüksekten düşerek öldüler
- Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı