Soylu oyunu İstanbul'da kullandı: 'Nüfus dairelerimiz bugün de açık olacak'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:31

Güncelleme: 28.05.2023 - 09:31

Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu da sabahın erken saatlerinde İstanbul'da oyunu kullandı.

İkinci tura dair açıklamalarda bulunan Soylu, "Tüm Türkiye'de 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başlamıştır. Şu ana kadar 601 bin 251 güvenlik görevlimiz bu seçim için görevlendirilmiştir. Sandık alanlarının güvenliğinin sağlanması için koordinasyon yapılmaya devam edilmektedir” dedi.

Soylu, “Afet bölgesinde de sandıklar kuruldu. Toplam 1158 sandıkla başladı. Orada da konteyner alanları oluşturuldu. Oy kullanma işlemi sabah hızlı başladı. Bugün seri bir şekilde devam ediyor. Bir olay söz konusu olursa vatandaşlarımızın 112 Acil Servis’i aralarını rica ediyorum” diye konuştu.

“NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİMİZ BUGÜN AÇIK”

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Seçimin güvenliği için YSK ile beraber üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz” diyen Soylu, “Kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. Dün olduğu gibi Nüfus dairelerimiz bugün de açıktır, kimlik ile ilgili problem yaşayanlar gidebilir” ifadelerini kullandı.

Soylu şöyle konuştu:

“Neredeyse 60 gündür Türkiye'de bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Ben bu vesileyle seçimlerin tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye iyi bir başlangıca, yeni bir sürece adım atacak.”