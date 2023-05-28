2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak?

Yurttaşlar, bugün 13. cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor. Peki, İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:05
İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak?
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14 Mayıs Seçimleri'nin ardından yapılan oy sayımlarının ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmıştı. Yurttaşlar, bugün 13. cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede oy kullanacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREDE OY KULLANACAK?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN NEREDE OY KULLANACAK?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.


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