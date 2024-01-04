Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:36

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:36

Öğrenci ve veliler 2023-2024 dönemi için okulların ne zaman tatil olacağını araştırıyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte tatil yapmak isteyen öğrenciler araştırmalara başladı. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2024 yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline çıkacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

MEB 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAKVİMİ

- Yarıyıl tatili 22 Ocak Pazartesi - 2 Şubat Cuma 2024

- İkinci dönem başlangıcı 5 Şubat Pazartesi - 14 Haziran 2024

- İkinci dönem ara tatil 8 Nisan Pazartesi - 12 Nisan Cuma 2024

- 2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.