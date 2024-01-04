Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:55

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:55

MasterChef izleyicileri final bölümünün ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Yayın akışında MasterChef yerine, Survivor'ın olması izleyicileri meraklandırdı. Peki, MasterChef bu akşam yayımlanacak mı? MasterChef final bölümü ne zaman? MasterChef yeni bölümü...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Survivor 2024 sezonu nedeniyle MasterChef All Star bölümlerine ara verildi. En son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşan MasterChef All Star 5 Ocak 2024 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.

MASTERCHEF FİNALİNE KİMLER KALDI?

Son beşe kalmayı başaran Barbaros, Tahsin, Sergen, Hasan ve Esra arasından bir isim, büyük finalde şeflerden en yüksek puanı alarak sezonun şampiyonu olarak kupayı kaldıracak. Finalde Türk ve uluslararası mutfaktan kendi menülerini çıkaracak olan yarışmacılar, 90 puan üzerinden değerlendirilecek.

MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde final tarihi ve konsepti açıklandı. Final tarihini açıklayan isim Somer Sivrioğlu oldu. Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans." ifadelerini kullandı.