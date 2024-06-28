Yazılıdan 90 aldı mülakatta kaldı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 07:25

Güncelleme: 28.06.2024 - 07:25

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan “Yurtdışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı” sözlü mülakatında usulsüzlük olduğu iddia edildi. Yurtdışı öğretmen adayı Dündar Kerçin, yazılı sınavdan 90 almasına karşın sözlü mülakattan 44 alarak elendiğini belirtti. Konu hakkında bakanlığa itirazda bulunan ancak bu itirazı reddedilen Kerçin, sözlü mülakatta zarf içinde verilen 4 sorudan 3’ünü doğru cevapladığını savundu. Kerçin, Cumhuriyet’e şu ifadeleri kullandı: “Mülakat sürecine dair aranan bütün yetkinlikleri sağlamama karşın 44 puan aldım. Ayrıca sözlü mülakat sırasında konuyla tamamen alakasız olarak bana aslen nereli olduğum soruldu. Bana verilen düşük puanın da bu soruyla ilgili olduğunu düşünüyorum.”

İddiaları sormak için aradığımız Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Daire Başkanlığı telefonlara yanıt vermedi.

