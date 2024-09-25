Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:47

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:47

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı Sonuçları için beklenen açıklama yapıldı. PMYO Giriş Sınavı sonuçları sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? PMYO Giriş Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

PMYO GİRİŞ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuç duyurusu 24 Eylül Salı günü geldi. Adaylar sonuçları online sistem üzerinden öğrenebilecek.

Sonuç açıklamasında; "2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur." denildi.

SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2024 PMYO Giriş Sınavı sonuçları için sorgulamanın nasıl yapılacağı merak konusu oluyor. Bu sorgulama E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Adaylar kişisel bilgileri ile önce E-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Ardından E-Devlet’te Polis Akademisi Başkanlığı’nın hizmetleri arasında yer alan Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama hizmetimi tıklayacaklar. Burada açılacak olan sayfada adaylar sınav sonuçlarını görebilecekler.