Cumhuriyet Gazetesi Logo
YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 YDS/1 hangi gün?

YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 YDS/1 hangi gün?

18.02.2026 13:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 YDS/1 hangi gün?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) için başvuru işlemleri bugün başladı, 26 Şubat'a kadar devam edecek. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 YDS/1 hangi gün?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan YDS için başvuru ekranı açıldı. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 YDS/1 hangi gün?

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlanıyor.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti 1.200 TL.

YDS/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı5 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınav sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

İlgili Konular: #YDS #YDS sınavı