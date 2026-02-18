Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan YDS için başvuru ekranı açıldı. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 YDS/1 hangi gün?
YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YDS başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlanıyor.
YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS başvuru ücreti 1.200 TL.
YDS/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı5 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sınav sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.