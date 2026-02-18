Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan YDS için başvuru ekranı açıldı. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2026 YDS/1 hangi gün?

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlanıyor.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti 1.200 TL.

YDS/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı5 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınav sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.