Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:03

Güncelleme: 21.01.2025 - 14:03

Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere YDS'ye girmek isteyenler YDS/1 sınav ve başvuru tarihini araştırıyor. Peki, YDS başvurusu ne zaman başlayacak? YDS başvurusu son gün ne zaman? İşte, ayrıntılar...

2025 - YDS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YDS 2025 başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden alınmaya başlanacak.

2025 - YDS/1 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YDS başvuruları 29 Ocak 2025 tarihinde ise sona erecek.