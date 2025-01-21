YDS başvurusu ne zaman başlayacak? YDS başvurusu son gün ne zaman?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2025 - YDS/1 başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takviminde YDS 2 başvuruları bitiş ve başlangıç tarihi duyuruldu. Peki, YDS başvurusu ne zaman başlayacak? YDS başvurusu son gün ne zaman?
Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere YDS'ye girmek isteyenler YDS/1 sınav ve başvuru tarihini araştırıyor. Peki, YDS başvurusu ne zaman başlayacak? YDS başvurusu son gün ne zaman? İşte, ayrıntılar...
2025 - YDS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YDS 2025 başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden alınmaya başlanacak.
2025 - YDS/1 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
YDS başvuruları 29 Ocak 2025 tarihinde ise sona erecek.
Etiketler: #YDS #ösym #Yabancı Dil Sınavı
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