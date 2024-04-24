YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) geçtiğimiz aylarda gerçekleşti. Sınava katılan adaylar YDS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 14:30
YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
Abone Ol google-news

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılan adaylar mart ayında gerçekleşen sınavın sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır? İşte ayrıntılar...

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi açıklaması:

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılan adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir.

YDS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...


YDS haberleri ösym haberleri açıklandı haberleri

İlgili Haberler

YDS sonuçları açıklandı

YDS sonuçları açıklandı
Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Göçmen kuş ölümlerinin gerçek sebebi açıklandı: 'Yüzde 87'si...'

Göçmen kuş ölümlerinin gerçek sebebi açıklandı: 'Yüzde 87'si...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?

Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
'Ligin tescil edilmeme tehlikesi var' demişti: TFF'den Süleyman Hurma'nın iddialarına yanıt!

'Ligin tescil edilmeme tehlikesi var' demişti: TFF'den Süleyman Hurma'nın iddialarına yanıt!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Olayları sürekli yanlış anlayan 4 burç: Her şeyi birkaç kez tekrar ettiriyorlar...

Olayları sürekli yanlış anlayan 4 burç: Her şeyi birkaç kez tekrar ettiriyorlar...
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu