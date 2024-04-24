Yayınlanma: 24.04.2024 - 14:30

Güncelleme: 24.04.2024 - 14:30

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılan adaylar mart ayında gerçekleşen sınavın sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır? İşte ayrıntılar...

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi açıklaması:

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılan adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir.

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