Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 20:08
Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun 33. haftası dün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın tamamlanmasının ardıdan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçında VAR ve maçın hakemi arasındaki konuşma:

VAR: Benjamin konuşuyor. Kalecinin net bir teması var. Net bir temas var. Kalecinin hücum oyuncusunun ayağına net bir temas var şut çektikten sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.

Cihan Aydın: Sahada inceleme mi?

VAR: Sahada inceleme

Cihan Aydın: Geliyorum incelemeye.

AVAR: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyorum potansiyel bir penaltı için.

Cihan Aydın: Benjamin izliyorum.

VAR: Cihan oradaysan duraklaştılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.

Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.

VAR: Kalecinin teması tamam. Tamam şimdi sana pozisyonun tekrarını gösteceğiz.

Cihan Aydın: Tamam. Normal hızda istiyorum.

VAR: Bu.

Cihan Aydın: Tamam.

VAR: Bu yavaş çekim.

Cihan Aydın: Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahele. Penaltı ve sarı kart veriyorum.

VAR: Evet, onaylıyorum.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

İşte Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları:


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