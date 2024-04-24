YDS sonuçları açıklandı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart tarihinde uygulanan 2024 yılının ilk YDS sınavının sonuçları ÖSYM üzerinden sorgulanabilecek.
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