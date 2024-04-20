YDS/1 sonuçları açıklandı mı? YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, YDS/1 sonuçları açıklandı mı? YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS'ye (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılım sağlayan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevirdi. YDS/1 oturumu 24 Mart'ta gerçekleştirilmişti. Peki, YDS/1 sonuçları açıklandı mı? YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.
YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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