Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:38

Güncelleme: 20.04.2024 - 09:38

YDS'ye (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılım sağlayan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevirdi. YDS/1 oturumu 24 Mart'ta gerçekleştirilmişti. Peki, YDS/1 sonuçları açıklandı mı? YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.