YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman? 2023 YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? YDUS ek yerleştirme tercihleri nereden yapılır?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar ek yerleştirme tercihlerini ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman? 2023 YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? YDUS ek yerleştirme tercihleri nereden yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:39
YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman? 2023 YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? YDUS ek yerleştirme tercihleri nereden yapılır?
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Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar ek yerleştirme terichlerinin ne zaman yapılacağını araaştırıyor. Peki, YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman? 2023 YDUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? YDUS ek yerleştirme tercihleri nereden yapılır?

YDUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından az önce gelmiş olan duyuru ile 2023 yılı YDUS ek yerleştirme süreci başladı. Kılavuz yayımlayan ÖSYM başvuruların 20 - 26 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacağını belirtti.

YDUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.


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